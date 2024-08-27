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Экономика 27 августа 2024 16:52

Операторы связи направят 3 млрд рублей на инфраструктуру в Татарстане

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В этом году объем инвестиций операторов связи в развитие инфраструктуры в Татарстане составит более 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев на коллегии ведомства по итогам первой половины 2024 года.

Он также отметил, что с января к интернету по скоростным линиям было подключено еще 150 социально значимых объектов: школы, детские сады, дома культуры и другие.

Отдельно замминистра остановился на программе устранения цифрового неравенства, по которой в этом году установят базовые станции в 87 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.

#минцифры рт #Татарстан #инвестиции
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