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Операторы связи направят 3 млрд рублей на инфраструктуру в Татарстане
В этом году объем инвестиций операторов связи в развитие инфраструктуры в Татарстане составит более 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев на коллегии ведомства по итогам первой половины 2024 года.
Он также отметил, что с января к интернету по скоростным линиям было подключено еще 150 социально значимых объектов: школы, детские сады, дома культуры и другие.
Отдельно замминистра остановился на программе устранения цифрового неравенства, по которой в этом году установят базовые станции в 87 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.
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