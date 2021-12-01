Операторы связи начинают проверять сведения о пользователях корпоративных sim-карт

Российские операторы связи с 1 декабря должны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, сведения о пользователях корпоративных sim-карт, сообщает РИА Новости.

Операторы связи должны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных «симок» до начала оказания услуг связи. Если этих данных нет или они окажутся недостоверными, компании будут отказывать таким абонентам в предоставлении услуг связи.

На 30 ноября 2021 года через портал госуслуг подтверждено более 20 млн корпоративных sim-карт, которые используются для «голосовой связи», а также для работы «интернета-вещей», сообщается в Telegram-канале Минцифры России.