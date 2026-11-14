Операторы связи и банки согласовали условия маркировки звонков

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Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие российские банки согласовали условия маркировки звонков и заключили соответствующие договоры. В ближайшее время входящие вызовы от этих кредитных организаций будут промаркированы, сообщили в Минцифры РФ.

При поступлении звонка на экране смартфона абонента будет отображаться название банка. Это позволит гражданам отличать вызовы от финансовых организаций от звонков мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков.

В министерстве отметили, что маркировка поможет снизить риск обмана граждан.