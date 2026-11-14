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Общество 14 ноября 2026 10:37

Операторы связи и банки согласовали условия маркировки звонков

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Операторы связи и банки согласовали условия маркировки звонков
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие российские банки согласовали условия маркировки звонков и заключили соответствующие договоры. В ближайшее время входящие вызовы от этих кредитных организаций будут промаркированы, сообщили в Минцифры РФ.

При поступлении звонка на экране смартфона абонента будет отображаться название банка. Это позволит гражданам отличать вызовы от финансовых организаций от звонков мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков.

В министерстве отметили, что маркировка поможет снизить риск обмана граждан.

#Минцифры РФ #операторы связи #банки России
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