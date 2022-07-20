Операторы сотовой связи инвестируют в Татарстан 1 млрд рублей

Операторы сотовой связи инвестируют в развитие инфраструктуры республики порядка 1 млрд рублей. Несмотря на внушительную сумму, она ниже, чем гордом ранее, отметил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У нас в этом году один млрд рублей сделали операторы сотовой связи на инфраструктуру развития базовых станций. Это не является секретом, что объем инвестиций в этом году будет меньше, чем был в предыдущие годы. Это связано, прежде всего, с геополитическими событиями», – сказал он.

Операторы связи реализуют свои инвестиционные программы за счет запасов, которые были сформированы в предыдущие годы, пояснил Харуллин. По его словам, сотовая связь будет развиваться в малонаселенных пунктах с численностью жителей не более 100 человек.

«В этом году в 40 малонаселенных пунктах Татарстана будут построена инфраструктура связи 4G, чтобы жители могли пользоваться скоростным интернетом», – заключил он.