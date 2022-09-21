«Мобилизационный ресурс почти 25 млн человек»: кого не призовут «ни при каких условиях»

Защитой суверенитета России, безопасностью россиян и жителей регионов Донбасса объяснил сегодня Президент России Владимир Путин необходимость частичной мобилизации. Кого она может коснуться и какие социальные гарантии ожидают призванных на военную службу – в обзоре «Татар-информа».

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в ВС РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На военную службу призовут тех, кто имеет военно-учетные специальности и опыт

Президент РФ Владимир Путин утром обратился к россиянам с заявлением, в котором дал оценку событиям, происходящим на Донбассе. Глава государства напомнил, что после начала специальной военной спецоперации, на переговорах в Стамбуле представители Киева позитивно реагировали на предложения российской стороны по мирному решению проблемы. Однако это не устраивало Запад, поэтому Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности. Украину стали еще больше накачивать оружием, а страны НАТО начали массовое обучение новобранцев из подконтрольных Киеву областей.

«В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение, – оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», – сказал Путин.

Владимир Путин: «Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции» Скриншот видеотрансляции

Президент РФ напомнил, что в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской областей, ряд некоторых других районов. В результате чего образовалась протяженная линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров. Для укрепления линии фронта и необходимы воины.

«Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», – подчеркнул Путин.

Глава государства пояснил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта СВО.

Стоит отметить, что 25 августа Президент РФ своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России с 1,9 млн до 2,3 млн, включая гражданский персонал обслуживания.

Сергей Шойгу: «Частичная мобилизация, — 1%, чуть больше, 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса» Фото: kremlin.ru

Студенты вузов не будут мобилизованы «ни при каких условиях», как и солдаты-срочники

Как следует из текста Указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», уровень денежного довольствия у мобилизованных ничем не будет отличаться от денежного содержания контрактников. Для граждан, работающих на оборонных предприятиях, предусмотрена отсрочка от призыва по мобилизации на период работы.

Как уточнил сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом в России, по его словам, под обозначенные в Указе Президента РФ категории резервистов попадают около 25 млн человек, что является огромным мобилизационным ресурсом.

«Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, — 1%, чуть больше, 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минобороны РФ пояснил, что набор будет вестись постепенно.

«Это та работа, которая будет проводиться планово. Не предусматривается такой, знаете, широкозахватный “комбайн”, чтобы всех захватить быстро», — подчеркнул Шойгу.

Руководитель военного ведомства также подтвердил, что призываться по мобилизации будут только россияне, имеющие военные специальности и опыт.

«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах, имеют боевой опыт», — перечислил министр.

В первую очередь мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет Фото: kremlin.ru

Шойгу добавил, что студенты вузов не будут мобилизованы «ни при каких условиях», как и солдаты-срочники.

По словам председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, прежде всего мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, а также резервистов, имеющих навыки обращения с высокоточной современной военной техникой.

«Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы, я могу только предположить, что в первую очередь будут призываться имеющие современные специальности, такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты», – сказал Картаполов корреспонденту «Интерфакса».

Юрий Суворов: «Решение Президента России о проведении в стране частичной мобилизации необходимо для народных республик Донбасса, которые сейчас готовят референдумы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мое сугубо личное мнение, что мобилизация даже немного запаздывает»

Решение Президента России о проведении в стране частичной мобилизации поддержали в Татарстане. Председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по Республике Татарстан Юрий Суворов сообщил корреспонденту «Татар-информа», что такого же мнения придерживаются его друзья и коллеги-десантники.

«Во-первых, это решение необходимо для народных республик Донбасса, которые сейчас готовят референдумы. А самое главное, пора общими усилиями прекратить войну, задавить фашистскую гадину, чтобы на украинской земле наступил долгожданный мир», — сказал Суворов.

С мнением главы «Союза десантников» согласен и зампредседателя Совета ТРО ВООВ «Боевое братство» Вениамин Чубаренко.

«Я поддерживаю это решение, считаю его необходимым. Мое сугубо личное мнение, что мобилизация даже немного запаздывает. Не надо бояться этого слова. Мобилизация – это призыв на военную службу из запаса», — отметил он.

Чубаренко объяснил, почему, на его взгляд, необходима частичная мобилизация. По его словам, Швеция и Финляндия вступают в НАТО — общая граница стран НАТО с Россией составляет более чем 1 тыс. километров. Когда Швеция и Финляндия были нейтральными странами, Россия там войска не держала, а теперь будет обязана поставить гарнизоны.

Второй момент связан со спецоперацией, проводимой на территории Украины. Границы этой операции также стали расширятся: ЛНР полностью освобождена за исключением нескольких километров, наполовину освобождена ДНР.

«Войска растягиваются. Вот та часть, которая зашла для проведения операции, ее на сегодня объективно не хватает. Когда планировали эту операцию, никто не мог представить, что фактически все страны Европы „лягут“ под США. Америка их заставляет воевать с нами. В странах Европы базируются и инструкторы, и наемники, есть регулярные части, осуществляется поставка оружия», — отметил Чубаренко.

По доктрине в мирное время для поддержания безопасности в армии России служат более 1 млн призывников, вся остальная армия в запасе. При необходимости за счет запаса комплектуется увеличение армии.

«И Запад прекрасно понимает, что наша победа, которая будет за Россией, перевернет мир, сломает их доктрины. Поэтому страны Европы идут на все: мыться, согреваться не будут, лишь бы только победить Россию. Поэтому слова „мобилизация“ бояться не надо. Это острая необходимость», — подчеркнул он.

Также Вениамин Чубаренко добавил, что морально мобилизоваться необходимо всему обществу: в социальной жизни, общественных отношениях, поддержке русской армии на Украине.