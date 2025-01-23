Операторов связи в РТ оштрафовали на 2,5 млн за пропуск подменных звонков

В 2024 году операторы связи в Татарстане были оштрафованы на сумму свыше 2,5 млн рублей за пропуск международных звонков с подменных номеров. Об этом сегодня сообщили на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ.

«МВД по РТ налажена практика выявления нарушений правил пропуска входящих соединений с подменным номером из-за рубежа. Судами вынесено 8 решений о привлечении к административной ответственности операторов связи», – отметил министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов.

Некоторое увеличение количества регистрируемых преступлений обусловлено ростом числа преступлений с использованием ИТ-технологий, добавил он.

По словам министра, в прошлом году полицейские расследовали 2445 мошенничеств и краж с банковских карт. В результате к ответственности привлечено 1611 человек.

На заседании коллегии МВД по РТ также присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также руководители государственных структур, надзорных органов, члены коллегии МВД по РТ, руководители структурных подразделений МВД по РТ, начальники территориальных ОВД.