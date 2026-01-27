Операторов связи обяжут отключать сеть по запросу ФСБ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который закрепляет обязанность операторов связи отключать сеть по запросу ФСБ в случае угроз безопасности. Документ был внесен правительством России на рассмотрение парламента в ноябре, сообщает «ТАСС».

Изменения предлагается внести в закон «О связи». Согласно законопроекту, операторы связи не будут нести ответственность за перебои, если отключение сети произошло по запросу ФСБ. Также документ предусматривает обязанность операторов выполнять такие запросы для защиты граждан при возникновении угроз безопасности.

Статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев, выступая на пленарном заседании, пояснил, что предлагаемые меры связаны с необходимостью обеспечения оперативной безопасности в регионах и защиты населения, в том числе на фоне возможных атак беспилотников.

В случае окончательного принятия закона и его подписания президентом России он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.