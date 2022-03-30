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Экономика
30 марта 2022  23:54

Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов

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Правительство РФ разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, стриминговых сервисов. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба Кабмина. 

«Такие меры позволят снизить затраты операторов связи на системы хранения трафика», — отмечается в пояснительной записке к документу.

С 2018 года интернет-провайдеры должны были в течение полугода хранить все сообщения, отправленные и полученные их клиентами с помощью различных сервисов, в том числе трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов.

Также документом на один год приостанавливается требование ежегодного 15%-го увеличения цифровых емкостей для хранения накопленной информации. 

Постановление входит в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях жестких антироссийских санкций.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции. 

#антироссийские санкции
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