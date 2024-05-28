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СВО 28 мая 2024 14:28

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время съемок под Харьковом

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Оператор ВГТРК Александр Пушин подорвался на мине в Волчанске Харьковской области, он получил ранение. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«Евгений Поддубный сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин ранен в Волчанске в результате подрыва мины, он находится в больнице», – говорится в сообщении.

Как сообщила ведущая в эфире телеканала «Россия 24», жизни Пушина ничего не угрожает. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

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