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Оператор ВГТРК подорвался на мине во время съемок под Харьковом
Оператор ВГТРК Александр Пушин подорвался на мине в Волчанске Харьковской области, он получил ранение. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«Евгений Поддубный сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин ранен в Волчанске в результате подрыва мины, он находится в больнице», – говорится в сообщении.
Как сообщила ведущая в эфире телеканала «Россия 24», жизни Пушина ничего не угрожает. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
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