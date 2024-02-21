Оператор станков с программным управлением НКНХ Юрий Пушкин: «Работа мне по душе»

В школе Юрию нравились математика и черчение. Будущую профессию он выбрал согласно своим интересам – поступил в Камскую государственную инженерно-экономическую академию в Набережных Челнах на специальность «Технология машиностроения». Сложные технические дисциплины не смущали студента, а наоборот привлекали внимание. Практику во время учебы он проходил в качестве слесаря-ремонтника на КамАЗе. Сразу после вуза Юрий устроился техником на ремонтно-механический завод НКНХ.

– Когда устроился на завод, мне сразу предложили осваивать новый станок. Я согласился, мне было интересно, хотелось освоить технику, которой раньше не было на «Нижнекамскнефтехиме». Да и в академии у нас был курс по станкам с числовым программным управлением. Так что я уже имел представление, на чем буду работать. Первое время я и мой напарник Александр Шишкин вдвоем изучали станок, учились, как правильно закреплять заготовки и затачивать инструмент. Нас стажировал наладчик из Набережных Челнов. Также мы ездили учиться писать управляющие программы для станка в специальной программе, – вспоминает Юрий Пушкин.

Через 4 месяца после трудоустройства Юрия перевели на должность оператора станков с программным управлением 4-го разряда. Профессия, в которой надо много считать и составлять программы, пришлась молодому специалисту по душе. В 2017 году ему дали 5-й разряд. Начиная с 2018 года, Юрий совмещал две профессии – был и оператором станков с программным управлением и инженером-конструктором.

Сейчас Юрий самостоятельно пишет программы для станка, если деталь сложная, то в программе сначала делает 3D-модель заготовки и саму деталь. После загрузки программы станок надо наладить, установить приспособления для зажатия заготовки и инструмент для обработки, проверить программу в действии. И только потом, если все нормально, можно запустить процесс изготовления детали. Даже тогда без внимания станок не оставишь. В профессии важны внимательность, хорошая память, аналитическое и пространственное мышление, умение быстро принимать решения в случае нештатных ситуаций. Мало продумать будущую деталь, надо разработать программу для станка, проследить за процессом изготовления, проверить качество готового элемента.

Конечный итог всех этих операций – готовая деталь для ремонта оборудования «Нижнекамскнефтехима». В ее изготовлении значим вклад каждого: и слесаря, и токаря, и фрезеровщика, и оператора. Бывают и аварийные заказы: приходится и в ночь оставаться или выходить на смену в субботу или воскресенье. На участке Юрия нет однотипной работы. Детали разные, всегда приходится думать, как их сделать.

– Приятно видеть результат своей работы, знать, что от тебя зависит работа оборудования и в целом предприятия. Коллектив у нас дружный, всегда можно получить совет и поддержку. Частенько с коллегами ходим на домашние матчи «Нефтехимика», летом – на футбол. Мне нравятся условия работы: столовая после ремонта, комфортабельные автобусы, центр здоровья, спецодежда. Но главное то, что скоро наш участок будет модернизован, сейчас запустили проект создания нового ремонтно-механического завода НКНХ. Старое оборудование демонтируют, его заменят новые станки с ЧПУ. Мы тоже готовимся к обновлению, уже съездили в Тобольск, посмотрели на токарные станки с ЧПУ. У нас ведь только расточный и фрезерные станки с ЧПУ. Очень хочется попробовать, – делится Юрий Пушкин.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»