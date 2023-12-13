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Оператор ПВЗ одного из маркетплейсов в Татарстане похитила товаров на 300 тысяч
Прокуратура Тюлячинского района поддержала гособвинение по делу в отношении 36-летней местной жительницы. Суд признал женщину виновной в краже в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В период с 25 ноября 2022 года по 9 января 2023 года женщина, работая оператором в пункте выдачи онлайн-магазина, похитила товары на общую сумму более 300 тысяч рублей.
Свою вину женщина признала и частично возместила причиненный ущерб.
Учитывая, что у женщины двое малолетних детей, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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