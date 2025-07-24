Оператор беспилотников – самая востребованная компетенция ветеранов СВО на «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля в Казани пройдет первый в России чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для ветеранов специальной военной операции (СВО), вернувшихся с инвалидностью и ищущих новое профессиональное призвание. Республика Татарстан стала пилотной площадкой для этого проекта. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Он отметил, что среди участников чемпионата наибольший интерес вызвала специальность оператора беспилотников: «В этой компетенции заявились 52 человека». На втором месте – сварочные технологии, с 35 участниками. Следом идут ремонт и обслуживание автомобилей, где зарегистрировались 29 человек.

Всего соревнования пройдут по 15 направлениям – от традиционных профессий до высокотехнологичных специальностей, которые сегодня востребованы на рынке труда.

«Поскольку это первый чемпионат, уверен, что уже в следующем году список компетенций станет значительно шире», – добавил Губайдуллин.

Отвечая на вопрос об интересе российских работодателей к участникам чемпионата, он подчеркнул:

«Безусловно, интерес со стороны работодателей есть. Мы не первый год развиваем движение "Абилимпикс", и работа с людьми с ограниченными возможностями – одно из наших ключевых направлений».

По его словам, такие люди часто проявляют больше инициативы и стремятся доказать, на что способны.

«Компании это видят и готовы с ними работать. А мы, в свою очередь, помогаем с обучением и переподготовкой, чтобы участники были максимально готовы к трудоустройству», – заключил Губайдуллин.

Отметим, что чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».