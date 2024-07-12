Оперативные службы назвали возможную причину крушения Superjet 100 в Подмосковье

В оперативных службах назвали отказ двигателя возможной причиной крушения самолета Superjet 100, сообщает ТАСС.

«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», – сказал собеседник агентства. Он также отметил, что, как обычно бывает в подобных случаях, будут рассмотрены и другие версии, включая возможные ошибки пилотов.

Самолет Superjet 100 потерпел крушение в Московской области, в районе деревни Большое Карасево. Полет длился более часа, после чего самолет упал. ЧП произошло во время тестового полета после планового ремонта. Перед падением экипаж подал сигнал бедствия. Последний раз экипаж выходил на связь через четыре минуты после взлета. Самолет упал с высоты около 900 метров, после удара о землю самолет взорвался и загорелся.

На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Погибшие были пилотами компании «Гражданские самолеты Сухого». Они выполняли облет, вылетев из аэропорта Жуковского. По данным МЧС, других жертв катастрофы нет.

Расследование происшествия будет проводить Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».