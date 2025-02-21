Оперативники задержали челнинца, в квартире которого находился схрон оружия и боеприпасов

Накануне в Набережных Челнах в одной из квартир на улице Хасана Туфана обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия. Среди них были затвор от автомата ППС, три пистолета и более 800 патронов.

После экспертизы выяснилось, что большая часть патронов изготовлена самодельным способом, другая – промышленным, а автомат и пистолеты частично пересобраны.

Кроме того, в квартире у 50-летнего челнинца обнаружили две полимерные банки с сыпучим веществом. После экспертизы стало понятно – в банках 250 граммов сферического пороха, пригодного для производства взрыва.

Как стало известно «Татар-информу», оперативники УФСБ России по РТ задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».