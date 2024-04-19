«Операция „Труба“»: боец рассказал, как смогли незамеченными пробиться в тыл врага

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня в Набережных Челнах прошла традиционная встреча мэра Наиля Магдеева с защитниками Отечества, которые находятся в краткосрочном отпуске или командировке. До начала мероприятия некоторые из них рассказали о своих подвигах и боевых товарищах.

Один из военнослужащих рассказал, почему взял себе позывной Казанка. В зону проведения СВО он был призван по частичной мобилизации. Мужчина — командир взвода минометной батареи. Служит на Авдеевском направлении.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рассказал он и про операцию «Труба». Тогда российские военнослужащие смогли незамеченными пробиться в тыл врага по трубе.

«Там труба была, и она была завалена. Несколько дней мы ее расчищали, чтобы ребята могли пройти. Порядка недели была подготовка. Потом они проходили по трубе. А наверху были слышны разговоры на украинском языке. Они потихоньку, не шумя шли по трубе. Прочистили. Потом батальоном зашли. Совершили подвиг, так скажем», — рассказал военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Через три дня Авдеевка была освобождена, вспоминает боец. Как говорит военнослужащий с позывным Якут, родные за них сильно переживают. Они успокаивают их, ведь это их долг защитить Родину.

«Задача — найти противника, обезвредить, уничтожить, подавить огнем. То есть сначала идет артподготовка, потом уже штурмовая группа выходит на работу», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Защита мирного населения для них — это работа. А скрашивают их трудовые будни неравнодушные горожане и сельчане. Особенно радуют детские письма, признаются военнослужащие. Рассказали они и о том, что всегда помогут боевым товарищам.

«Мы помогаем своим, вытаскиваем вовремя, стараемся. Если есть возможность, никого не оставляем там, — поделился боец. — Своих забираем, ну, и чужих тоже. Попутно, если идешь, помогаем. Первую помощь всегда оказываем. Пытаемся вытащить с поля боя, чтобы там никто не оставался, ни раненных, ни погибших».

Если боевой товарищ получил ранения, то его не оставят в поле боя, говорят военнослужащие. Все они держатся друг за друга, ведь у них общее дело — защитить мирное население страны.