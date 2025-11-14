Операция «Мидас»: на Украине вспыхнул громкий коррупционный скандал вокруг Зеленского

В Киеве набирает обороты скандал вокруг коррупционного «дела Миндича». В стране проходят многочисленные аресты причастных, но некоторым чиновникам удалось сбежать. Ходят даже слухи о возможном «бегстве Зеленского в Лондон». Что происходит вокруг «дела Миндича» и к чему это может привести — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о предъявлении обвинения в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову

Фото: President Of Ukraine, CC0, commons.wikimedia.org

Операция «Мидас»

Вечером 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о предъявлении обвинения в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. Накануне НАБУ сообщило о завершении антикоррупционной операции «Мидас», которая заняла 15 месяцев. В результате в распоряжении детективов оказались тысячи часов «прослушек» разговоров фигурантов дела.

НАБУ – единственный правоохранительный орган Украины, который не подчинен Зеленскому напрямую, поскольку был инициирован Западом. В июле глава киевского режима попытался ослабить его, лишив независимости на законодательном уровне и фактически передав орган под управление генпрокурора. Однако такой шаг осудила Европа, а жители Украины вышли на уличные протесты, сорвав планы Зеленского. Тогда украинские СМИ писали, что это может быть связано с расследованием НАБУ коррупционных схем ближайшего окружения президента.

В понедельник, 10 ноября, НАБУ начало выкладывать в открытый доступ фрагменты записей «прослушек» и продолжает делать это. В тот же день стало известно о проведении порядка 70 обысков, в том числе в офисе «Энергоатома» и дома у бывшего министра энергетики, нынешнего министра юстиции Германа Галущенко.

НАБУ выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе, через которую прошло около $100 млн. «Бэк-офис» предоставлял услуги по легализации незаконных средств лицам, не входящим в преступную группировку, получая процент от обрабатываемых сумм.

Сама схема была достаточно примитивной: частный бизнес, желающий работать с госкомпанией «Энергоатом» или участвовать в строительстве оборонительных укреплений, должен был давать взятки в размере 10–15% от суммы контракта. Если предприниматель отказывался, ему угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

Обвинения предъявлены семи лицам, включая близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, которого называют руководителем преступной схемы. Участники группировки получали незаконную выгоду от контрактов «Энергоатома» и легализовывали средства через «бэк-офис» в Киеве. 12 ноября был арестован директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов с правом залога в $1 млн.

Центральная фигура коррупционного скандала – ближайший соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич Фото: Еврейская община Днепропетровска

Who is Mr. Миндич?

Центральная фигура коррупционного скандала – ближайший соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, который был ее коммерческим директором задолго до того, как Зеленский стал президентом. Он и его финансист Александр Цукерман за несколько часов до обысков успели вылететь из страны в Израиль.

Следователи утверждают, что Миндич влиял на Галущенко и бывшего министра обороны, ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. В качестве доказательств НАБУ использует записи телефонных разговоров – на пленках слышны голоса всех обвиняемых, включая самого Зеленского. В прессе Миндича называют «кошельком Зеленского». Украинские СМИ сразу вспомнили о его связи с Fire Point – крупнейшим украинским производителем, в том числе ракет «Фламинго», которые на Западе вызывают множество вопросов. Газета The New York Times опубликовала расследование, установив, что компания ранее была кастинговым агентством проектов Зеленского.

Это возбудило подозрения в возможной причастности к коррупции самого Владимира Зеленского. При этом многое указывает на то, что нынешние разоблачения – лишь верхушка айсберга: схожие схемы на Украине практикуются повсеместно, в том числе в оборонном секторе.

Тимур Миндич, еще недавно малоизвестный бизнесмен из Днепра, буквально за последние год-два стал одним из самых влиятельных людей в стране. Миндич – зять ныне покойной российской предпринимательницы Аллы Вербер, в прошлом фэшн-директора московского ЦУМа. Она характеризовала зятя как человека, который любит людей, праздники, торжества и «чтобы все было роскошно».

Любопытно, что ранее Миндич встречался с дочерью украинского олигарха Игоря Коломойского Анжеликой. «Миндич был когда-то женихом моей дочери, несостоявшимся. Но разошлись», – рассказывал Коломойский в 2019 году «Украинской правде».

НАБУ – единственный правоохранительный орган Украины, который не подчинен Зеленскому напрямую Фото: President Of Ukraine, CC0, commons.wikimedia.org

Отставки и побеги

Правительство Украины объявило о начале масштабной проверки всех крупнейших государственных компаний, включая «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»), «Укргидроэнерго» и государственные банки. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подчеркнув, что цель проверки – обеспечение прозрачности закупок, достоверности финансовой отчетности и эффективности использования государственных средств.

Премьер-министр заявила, что кабинет ожидает результатов процессуальных действий и готов содействовать антикоррупционным органам. В среду утром Свириденко сообщила о решении отстранить Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Также правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета «Энергоатома», провести срочный аудит компании и передать его результаты правоохранительным и антикоррупционным органам.

Рустем Умеров не вернулся в страну из Турции. Официально он якобы полетел туда согласовывать новый обмен пленными, однако украинский МИД еще вчера заявил, что переговоры с Россией прерваны. Из страны сбежал и член Нацкомиссии по регулированию энергетики Сергей Пушкарь.

Правительство Украины объявило о начале масштабной проверки всех крупнейших государственных компаний Фото: © Стрингер / РИА Новости

Реакция России и США

Происходящее на Украине нельзя называть просто коррупцией – это «военная мафия», заявила Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, критикующего украинских коррупционеров, связанных с Владимиром Зеленским.

«Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков западных стран в карманы их элит», – заявила официальный представитель МИД России.

В Киев прибыла группа сотрудников различных ведомств США – от ФБР до аудиторов – для участия в расследовании. Трамп ждет от них доклада. Очевидно, что в случае полного и объективного расследования (а оно, судя по всему, весьма вероятно) Зеленского и его окружение ждут серьезные потрясения. Запад, выделяя огромные средства Украине, вряд ли смирится с масштабной коррупцией киевского режима. Скандал вокруг «дела Миндича» разгорается с каждым днем, и какие-то оргвыводы со стороны западных покровителей в отношении проворовавшихся украинских чиновников неизбежно последуют.