Операция «касатик»: по берегам Казанки расцветут краснокнижные ирисы

Новый весенний сезон на территории питомника редких видов растений в Казани откроется в мае этого года. Ирис сибирский, занесенный в Красную книгу РТ и выращиваемый в климатических камерах, в этом году дал плохие всходы. Несмотря на это, уже в 2024 году капризное растение высадят в парках по берегам Казанки, сообщил «Татар-информу» член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«В трех климатических камерах в бытовке питомника мы выращиваем саженцы ириса. Ситуация плачевная. В этом году мы использовали для рассады семена, которые вырастили в питомнике с 2021 года. Эти семена были собраны в дикой природе. Они проросли, в прошлом году мы семена собрали, проращивали в чашках, высадили в климатические камеры, но процент всхожести составил лишь 1 к 10. А все потому, что они выросли в тепличных условиях и не прошли естественный отбор», – сказал он.

По данным специалиста, ранее всходило 30-40% семян, взятых из естественной природной среды. Сейчас в открытом грунте в питомнике растет около 700 кустов ирисов.

«Все поколение ирисов, которое растет в открытом грунте в питомнике, ране росло на острове Торфяном на Казанке. Осенью мы собирали семена по квоте Госкомитета РТ по биоресурсам. Поскольку растение редкое, мы хотели в питомнике вывести свою популяцию», – отметил Ескараев.

Вообще, вырастить ирис сибирский – кропотливая и трудоемкая задача. Сначала экологи проращивают семена в чашке Петри, затем высаживают в климатические камеры. После высадки ириса в открытый грунт питомника его нужно регулярно поливать. Для этого активисты берут воду из Казанки, которую возят на тачке или приносят в ведрах. Растение требует полива как минимум один раз в пять дней.

В дальнейшем ирис сибирский планируется «расселить» по природным паркам вдоль Казанки. В частности, на территории парка «Савиново» и в Русско-Немецкой Швейцарии.

Стоит отметить, что в казанском питомнике также растут единичные экземпляры таких редких видов, как любка двулистная и пальчатокоренник мясокрасный (лесная орхидея), ирис аэровидный, смородина колосистая, пойменные дубы.