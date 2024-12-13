Операция «Ель»: татарстанцам напомнили о штрафах за незаконные рубки

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С 16 по 31 декабря в Татарстане пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» для борьбы с незаконными рубками деревьев. Об этом сообщили в Минлесхозе республики.

По словам начальника отдела государственного контроля и надзора ведомства Айрата Ахмерова, в эти дни в регионе будут работать патрульные группы, в которых войдут лесные инспекторы и сотрудники территориальных отделов министерства.

Также в Минлесхозе РТ напомнили о том, что за повреждение насаждений нарушителям грозят штрафы. Для физлиц они составляют от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч рублей. Если нарушение совершит юридическое лицо, то оно должно будет выплатить от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо этого, необходимо возместить ущерб, нанесенный лесам. Компенсация зависит от породы дерева, места, где оно росло, и того, к какой категории защитности относится эта территория.