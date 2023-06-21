Операция «Чистый воздух»: на посту «Малиновка» в Татарстане задержали три автомобиля

Сегодня в ходе операции «Чистый воздух» на посту ГИБДД «Малиновка» в Верхнеуслонском районе РТ экологи измерили содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах 25 автомобилей, у трех из них были обнаружены нарушения нормативов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства экологии Татарстана.

Старший специалист третьего разряда Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Аполлинария Саттарова рассказала, что совместная операция экологов и ГИБДД «Чистый воздух» проводится ежегодно в регионе уже на протяжении 40 лет. В этом году она проходит с 1 июня по 30 сентября.

«С 1 по 15 июня в рамках операции было остановлено 373 транспортных средства, из которых у четырех выявлены превышения. В последние годы наблюдается тенденция к снижению количества автомобилей, загрязняющих атмосферный воздух. Это связано с улучшением качества моторного топлива и обновлением автопарка республики. Появляются новые транспортные средства четвертого экологического класса и выше», — пояснила она.

По словам эколога, нарушения обычно встречаются у старых автомобилей. Так, в ходе сегодняшнего рейда были выявлены превышения загрязняющих веществ в выхлопных газах грузовика «КАМАЗ», легкового автомобиля 2003 года выпуска с дизельным двигателем и автомобиля 2021 года выпуска с бензиновым двигателем. Их водители пообещали последовать рекомендациям специалистов и устранить нарушения.

«При работе двигателя внутреннего сгорания и сжигании топлива выделяется примерно 200 различных веществ. В числе основных загрязнителей — оксиды углерода, азота и серы, углеводороды, сажа. При выявлении нарушений проводится работа с водителями. Им рекомендуется посетить станцию технического контроля и провести ремонтные работы», — отметил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерства экологии и природных ресурсов РТ Никита Маслов.

Операция «Чистый воздух» проводится Минэкологии Татарстана совместно с Управлением ГИБДД МВД по РТ. Ее главная цель — снизить негативное воздействие автотранспорта на атмосферный воздух. Первая подобная акция прошла тогда еще в Татарской АССР в 1983 году.

Ежегодно в ходе операции «Чистый воздух» экологи проверяют грузовые и легковые автомобили, автобусы. Согласно данным пресс-службы Минэкологии Татарстана, с 1994 года доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах снизилась в десять раз. Так, в 2020 году было проверено 6,5 тыс. транспортных средств и выявлено 220 нарушений. В 2021 году для проверки было остановлено 6,2 тыс. транспортных средств, нарушения оказались найдены у 172 из них. В 2022 году проверено 6,5 тыс. транспортных средств, обнаружено 183 нарушения.