Операционная медсестра в Казани зарабатывает до 95 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для операционной медицинской сестры в коммерческих клиниках Москвы составляет 150 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 140 тыс., Казани — 95 тыс. Средняя зарплата такого специалиста в столице Татарстана составляет 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

В частности, сотрудник на такой должности может зарабатывать от 27 тыс. до 35 тыс. рублей, если имеет действующий сертификат по специальности «Операционное дело», знает основы хирургии и методы проведения оперативных вмешательств, а также основные виды хирургического оборудования и инструментария.

От 35 тыс. до 40 тыс. рублей в Казани обещают кандидатам с опытом ведения медицинской документации, знанием правил сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, навыками оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, а также стажем от одного года.

От 40 тыс. до 50 тыс. рублей в столице Татарстана зарабатывают медсестры со стажем работы от двух лет и опытом ассистирования на операциях определенного профиля.

При этом на самую высокую зарплату в размере от 50 тыс. до 95 тыс. рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы с современным оборудованием, а также стажем работы от трех лет. Преимуществом при приеме на работу будет наличие высшей квалификационной категории.