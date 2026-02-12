Опера, с которой началась карьера Шаляпина: «Аида» вновь прозвучала на фестивале в Казани

Спектакль в жанре «экзотической оперы» вызывает интерес у зрителей и остается особенно значимым для поклонников Федора Шаляпина. Как Светлана Касьян и Софья Голд на 44-м Шаляпинском оперном фестивале разделили главные партии постановки – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Триумф «Аиды»

Постановке оперы «Аида» Юрия Александрова для казанской сцены – 13 лет. В программе 44-го Международного оперного фестиваля имени Шаляпина это четвертый показ и второй спектакль на музыку Джузеппе Верди – ему предшествовал «Набукко».

Знатоки и поклонники творчества всемирно известного баса Федора Шаляпина относятся к этой постановке с особым пиететом: именно с «Аиды» началось триумфальное шествие русского певца по профессиональным сценам мира. Именно в опере «Аида» Шаляпин, когда ему было всего 20 лет, впервые вышел на профессиональную сцену – в Тифлисском казенном театре. Это произошло 28 сентября 1893 года. Молодой артист исполнил партию жреца Рамфиса.

«Я был рожден дважды: для жизни – в Казани, а для искусства – в Тифлисе», – писал позже сам Шаляпин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году в декабре исполнится 155 лет со дня первой постановки «Аиды» – опера была представлена зрителям в специально построенном за полгода Каирском театре. Это стало и первым исполнением итальянской оперы на Африканском континенте. Успех оперы оказался триумфальным – как на Африканском континенте, так и в Европе.

«Марш победителей» из оперы и сегодня остается одной из самых узнаваемых классических мелодий. Даже человек, ни разу не бывавший в оперном театре, наверняка узнает музыку этого марша, услышав ее.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Любовная драма из древнего папируса

Оперу Верди написал всего за четыре месяца, получив баснословный по тем временам гонорар – 150 тысяч франков. Это был заказ египетского правителя, хедива Исмаила-паши, приуроченный к торжественному открытию Суэцкого канала.

«Аида», несмотря на сюжет, навеянный папирусами Древнего Египта, написана на итальянском языке и рассказывает о любовном треугольнике между плененной наследницей престола нубийцев (эфиопов), начальником дворцовой стражи египтян Радамесом и влюбленной в него дочерью фараона Амнерис.

На 44-м Шаляпинском фестивале партию Радамеса исполнил приглашенный солист «Геликон-оперы» Иван Гынгазов. Его коллега Станислав Швец выступил в партии Царя Египта. Роль жреца Рамфиса исполнил хорошо знакомый казанской публике по спектаклям «Борис Годунов» и «Жизнь за царя» Михаил Казаков. В образе Амонасро – нубийского царя, скрывающегося под видом старца, – предстал Борис Стеценко. Главные женские партии разделили между собой солистка театра Светлана Касьян (Аида) и Софья Голд (Амнерис), активно выступающая в Израиле.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Амнерис vs Аида сквозь тысячелетия

Чтобы исполнить партию Аиды в Казани, Светлана Касьян ненадолго прервала череду зарубежных премьер и репертуарных спектаклей. За несколько дней до выступления на сцене Шаляпинского фестиваля она прилетела из Германии, а сразу после показа вновь вернется к европейским зрителям. В спектакле «Тоска», который стал ее визитной карточкой, 16 февраля зрители увидят не ее, а Зою Церерину.

«Сейчас я работала в Италии с коучем – чистокровным итальянцем Риккардо Маша. Он столько вкладывал в меня, надеюсь, количество перейдет в качество. Столько красок, важных моментов для музыки Верди. Бесконечная работа, бесконечные поиски. Вообще сейчас для меня сезон Верди: «Реквием», «Трубадур» – Элеонора, «Дон Карлос» –Елизавета Валуа, «Набукко» – Абигайль, – и все это Верди, в разных театрах мира. Я очень рада, потому что Верди намного полезнее для голоса, чем Пуччини. И Верди важно петь много, больше, чем Пуччини, потому что Пуччини можно спеть, обладая только голосом и хорошим здоровьем, а Верди ты так не сможешь», – сказала журналистам накануне перед выходом на сцену Касьян.

Уроженка Москвы Софья Голд впервые появилась на казанской сцене в образе Амнерис в октябре прошлого года. Выпускница ГИТИСа и Центра оперного пения Галины Вишневской делает ставку не только на вокал, но и на драматическую выразительность своего персонажа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эту оперу ведь хотели назвать сначала «Амнерис», а не «Аида», вы знаете? А почему? Потому что, на мой взгляд, у Амнерис больше красок в роли, и это сложнее, интереснее», – подчеркнула в беседе со СМИ Голд.

Шаляпинский фестиваль продолжит опера «Борис Годунов» – спектакль покажут 13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина. 16 февраля в афише – «Тоска»: партию Барона Скарпиа исполнит солист Большого театра Игорь Головатенко, Тоску споет Зоя Церерина. 19 февраля зрителям представят «Паяцев», 22 февраля – «Жизнь за царя», а 26 февраля – премьеру прошлого фестиваля «Кармен». Завершится Шаляпинский фестиваль 1 и 2 марта еще одной премьерой – концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Отелло».