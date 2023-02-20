Опера на концертной сцене и мировые премьеры: в Казани завершился фестиваль «Мирас»

Фестиваль имени Назиба Жиганова «Мирас» прочно утвердился в качестве примера, отражающего богатейшее музыкальное наследие Татарстана

Фото: предоставлено ГСО РТ

Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова создан художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским.

Фестиваль прочно утвердился в качестве примера, отражающего богатейшее музыкальное наследие Татарстана, обретающее современное звучание в исполнении Государственного академического симфонического оркестра РТ.

За научно-творческое руководство фестиваля отвечает ректор Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев, который неустанно пропагандирует национальное музыкальное наследие, представляя вниманию публики ярчайшие явления в искусстве.

Рустем Абязов: «Завлечь слушателя на концерт современной татарстанской, да и в целом академической музыки – задача не из простых» Фото: предоставлено ГСО РТ

«“Мирас” становится подспорьем в пропаганде татарстанской музыки»

Концептуальный взгляд на каждый отдельный концерт фестиваля – фишка всего музыкального форума. К примеру, первый день предстал своеобразной музыкальной картой Татарстана.

«Волжская симфония» Александра Ключарева, симфоническая поэма «Нурлы Казан» Алсу Сунгатуллиной, увертюра «Юность КамАЗа» Анатолия Луппова, симфоническая картина «Древний Болгар» Эльмира Низамова и другие – программа объединила в себе музыкальное звучание красот республики в интерпретации как уже классиков татарстанской музыкальной школы, так и «новичков» на этом поприще.

«Завлечь слушателя на концерт современной татарстанской, да и в целом академической музыки – задача не из простых. Забавно то, что слушателю достаточно прийти на такую программу, и его это увлечет. Вопрос только в том, как привести его в концертный зал. Реклама срабатывает гораздо лучше, когда речь идет о фестивале. Ведь фестиваль воспринимается людьми как праздник. И в этом смысле “Мирас” становится подспорьем в пропаганде татарстанской музыки», – считает худрук и главный дирижер камерного оркестра La Primavera, заслуженный деятель искусств РТ и РФ Рустем Абязов. Именно он в этот вечер встал за дирижерский пульт.

В рамках проекта регулярно происходят премьеры сочинений. Наряду с ними звучат уже и полюбившиеся татарстанцами произведения Фото: предоставлено ГСО РТ

К тому же послушать на фестивале явно есть что. В рамках проекта регулярно происходят премьеры сочинений. Наряду с ними звучат уже и полюбившиеся татарстанцами произведения.

Одно из них – риваят для кыл-кубыза с оркестром «Чатыр-Тау» Эльмиры Галимовой. Произведение посвящено памятнику природы Шатер-Горе – достопримечательности всей республики и визитной карточке Азнакаевского района.

«Когда я впервые оказалась на этой горе, я была поражена окружающей меня природой. Недаром сам первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев очень любит бывать здесь и в своем время частенько устанавливал свой шатер для отдыха. При помощи оркестровых красок я постаралась передать шелест травы, дуновение ветра, переливы красок этого места. На вершине кажется, что весь мир перед глазами, и я надеюсь, мне удалось передать это чувство при помощи музыки», – поделилась композитор.

Существует поверье, что гора имеет целительные свойства. Путнику достаточно остановиться здесь, испить воды из ее родников, чтобы избавиться от своих недугов. Возможно, теперь не нужно ехать в Азнакаевский район, а достаточно услышать произведение «Чатыр-Тау», чтобы поправить свое здоровье.

Опера «Кави – Сарвар» посвящена классику татарской литературы Кави Наджми и его любви к супруге – Сарвар Адгамовой Фото: предоставлено ГСО РТ

«Перед глазами не было примера, которому бы я подражала»

Центральным событием фестиваля стала премьера оперы «Кави – Сарвар». Ее автором выступила молодой композитор Миляуша Хайруллина. Либреттист – Айдар Ахмадиев.

Масштабное музыкальное полотно посвящено классику татарской литературы Кави Наджми и его любви к супруге – Сарвар Адгамовой.

Пара собирала вокруг себя весь цвет татарской интеллигенции, представители которой часто гостевали в их квартире. Однако судьба не долго баловала супруг. В предвоенное время Кави и Сарвар были признаны врагами народа и разлучены. О том, как им удалось преодолеть все испытания и найти дорогу друг к другу, и рассказывает эта опера.

Сложное драматургическое развитие, тонкая лирическая линия, пронизывающая все музыкальное полотно, колкий юмор переплелись в трехчасовом действии Фото: предоставлено ГСО РТ

Режиссером постановки выступил Ильгиз Зайниев, а воплотили постановку в жизнь Госоркестр РТ с дирижером Большого театра Айратом Кашаевым и певцы, среди которых солисты Татарского театра оперы и балета имени Джалиля.

Сложное драматургическое развитие, тонкая лирическая линия, пронизывающая все музыкальное полотно, колкий юмор переплелись в трехчасовом действии. При этом невероятная цельность крупного сочинения заставляет смотреть оперу на одном дыхании.

Опера пестрит разнообразными дуэтами, на которых расставлены главные смысловые акценты опуса.

Поражает то, как молодому композитору удалось создать живые портреты персонажей, трансформация которых прослеживается не только в сюжете, но и в их партиях.

Сама Хайруллина признается, что при создании оперы опиралась не только на татарстанскую музыкальную школу, но и на мировой музыкальный опыт.

В планах поставить сценическую версию постановки, правда, в каком театре – пока неизвестно. Главное, чтобы нашлись идейные вдохновители, которые смогут подарить жизнь новой музыкальной находке Фото: предоставлено ГСО РТ

«Перед глазами не было примера, которому я бы подражала. Но безусловно, на мой музыкальный язык повлияла вся музыка, которую я успела впитать за свою жизнь. Это и творчество Шостаковича, Прокофьева, Гершвина, Пуччини, Верди, Чайковского… Так или иначе, невозможно не перенять и их опыт», – поделилась она.

Увидеть масштабную оперу в рамках фестиваля «Мирас» весьма неожиданно – из года в год Госоркестр активно пропагандировал отдельные небольшие сочинения композиторов. В этом году создателям фестиваля удалось построить новую перспективную тенденцию музыкального форума.

В планах поставить сценическую версию постановки, правда, в каком театре – пока неизвестно. Главное, чтобы нашлись идейные вдохновители, которые смогут подарить жизнь новой музыкальной находке.

Фестиваль завершился программой «Звуковые картины» Фото: предоставлено ГСО РТ

«Предложений поставить оперу на театральной сцене пока не поступало. Но хочется надеяться, что у этой истории будет продолжение. Отдельно хочу выразить слова благодарности Александру Витальевичу Сладковскому, который всегда открыт для молодых музыкантов. Он с интересом и уважением относится к творчеству молодых композиторов, несмотря на наш возраст», – призналась Миляуша Хайруллина.

Фестиваль завершился программой «Звуковые картины». На заключительном концерте прозвучали произведения столпов татарстанской академической музыки – Назиба Жиганова, Масгута Латыпова, Фарида Шарифуллина, Резеды Ахияровой.

За дирижерским пультом руководил процессом Ринат Халитов Фото: предоставлено ГСО РТ

Также слушателям представили два премьерных исполнения – Симфоническую поэму «Счастливый день» Ильгама Байтиряка и мировую премьеру сочинения Рашида Калимуллина «Алтайские пейзажи».

За дирижерским пультом руководил процессом заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории Ринат Халитов.