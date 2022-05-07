На сцену Тинчуринского театра вернется опера «Кара пулат»

На сцену Татарского Государственного театра драмы и комедии Карима Тинчурина вернется опера «Кара пулат» («Черная палата») композитора Эльмира Низамова. Правда, возвращение сочинения будет недолгим – показы спектакля пройдут с 18 по 22 мая.

Руководство театра приняло решение вернуть на несколько дней оперу в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Планируется, что опера подарит возможность гостям Казани ближе познакомиться с татарской историей, литературой и музыкой.

«Я рад, что спустя семь лет опера снова на легендарной сцене театра Тинчурина. Многие артисты, исполнявшие партии во время премьеры в 2015 году, будут задействованы в новых показах. Должен заметить, что будут представлены и новые имена», – отметил Эльмир Низамов.

В основу сюжета оперы «Кара Пулат» положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана.

Воины самаркандского эмира Тамерлана при взятии Великого Булгара захватили двенадцать девушек-красавиц. Им было известно, что одна из них – дочь булгарского хана. Именно ее воины должны доставить самому Тамерлану в качестве наложницы. Верные подруги ханской дочери не выдают ее, всевозможными способами вводя воинов в заблуждение. Однако кто-то доносит, что ханская дочь не горит в огне...