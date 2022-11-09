Опера «Кара пулат» оценена международной премией «Золотой Трезини»

В число избранных дипломантов V международной архитектурной премии «Золотой Трезини» вошла опера-легенда «Кара Пулат». Этим летом опера, ранее поставленная в Тинчуринском театре, оживила и настоящую Черную Палату, расположенную в Великом Болгаре.

«„Золотой Трезини“ — это одна из самых престижных премий года в области дизайна и архитектуры. И я счастлив, что работа команды наших художников была оценена столь высоко. Ведь проект действительно уникальный. С одной стороны, он „оживляет“ наше историческое сооружение, с другой, наполняет его дополнительными смысловыми пластами. Ведь по задумке, в опере „Кара Пулат“ сама Черная палата — это не просто декорация, а главный действующий персонаж произведения», — рассказал композитор оперы Эльмир Низамов.

Он подчеркнул, что на лето 2023 года запланирован еще один показ этой оперы в формате open-air. «Надеюсь, это станет доброй традицией», — отметил он.

И хотя сюжет постановки творится людьми, организаторы проекта настаивают: большая роль здесь отдана самой Черной Палате, которая стала главным метафорическим героем. Именно на ее стенах при помощи эффекта современной световой визуализации (3D-maping) отражаются сюжетные коллизии спектакля и внутренние переживания героев.

Для спектакля были созданы 25 видеороликов, над которыми трудилась команда из 20 человек из Казани, Москвы, Челябинска, Уфы и других городов.

Всего на участие в премии «Золотой Трезини» в этом году были поданы более тысячи заявок. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 15 ноября в Эрмитажном театре на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.