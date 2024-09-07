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Опека проверит жительницу Казани, которая пьяная гуляла с младенцем на руках
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в одном из дворов Ново-Савиновского района женщина в состоянии алкогольного опьянения гуляла с младенцем. На место сразу вызвали полицейских.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД Казани, полицейские сопроводили 38-летнюю женщину с ребенком домой. Вред ребенку не причинен.
По данному факту полицейские начали проверку. Рассматривается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию детей, а также постановки на профилактический учет.
Кроме того, с целью постановки семьи на контроль дополнительно будет направлена информация в отдел опеки и попечительства.
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