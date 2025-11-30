ОПЕК+ приступила к обсуждению новых подходов к определению квот на 2027 год

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором страны-участницы альянса анализируют ситуацию на нефтяном рынке, стартовало в формате видеоконференции. Об этом сообщает «ТАСС».

Комитет традиционно оценивает текущие рыночные условия и формирует рекомендации по уровням добычи нефти для стран ОПЕК+. Сейчас такие встречи проходят раз в два месяца – предыдущая состоялась 1 октября.

После заседания мониторингового комитета в этот раз запланирована и общая министерская встреча ОПЕК+, которая проводится дважды в год. Участники альянса намерены обсудить механизм определения максимальных добычных мощностей.

Напомним, что в мае министры ОПЕК+ поручили секретариату организации подготовить единый подход к оценке предельных производственных возможностей государств – этот механизм планируется использовать при формировании базовых уровней добычи на 2027 год.