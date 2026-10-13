Опцию посадки по биометрии планируют внедрить во всех аэропортах России

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Минтранс России планирует внедрить возможность посадки в самолеты по биометрии во всех аэропортах страны. Об этом министр транспорта Андрей Никитин доложил Президенту России Владимиру Путину.

На встрече стороны обсудили реализацию ключевых проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовку кадров для отрасли.

Биометрическая идентификация работает сейчас в Пулково и в Шереметьево Фото: © Юрий Кочетков / РИА Новости

«Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем», – приводит слова Никитина пресс-служба Кремля.