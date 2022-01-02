Опасный астероид приблизится к Земле в 2029 году

Весной 2029 года к Земле приблизится астероид Апофис, диаметр которого составляет примерно 325 метров, а вес — примерно 27 млн тонн. Об этом со ссылкой на ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) сообщает РИА Новости.

Данный астероид считается одним из наиболее опасных. Ожидается, что сближение произойдет сразу после Дня космонавтики — 13 апреля. Причем скорость приближения небесного тела к планете составляет 7,42 км/с.

Эксперты полагают, что при возможном столкновении с Землей высвободится 1717 мегатонн энергии, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой сильной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

«Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», — предупреждают эксперты.