Смертельные селфи, пропаганда насилия, сбыт наркотиков: какие угрозы детям скрыты в Сети

Опасности подстерегают ребенка не только на улице, угроза может исходить и из его компьютера или телефона. Сайты в Интернете ежедневно проверяются на наличие запрещенных материалов, однако куда важнее, чтобы родители сами объясняли детям правила безопасности в Сети. Как оградить детей от влияния пагубного контента – в материале ИА «Татар-информ».

Безопасность детей в Сети, без преувеличения, стала глобально значимой проблемой Фото: pixabay.com

На сегодняшний день безопасность детей в Сети, без преувеличения, стала глобально значимой проблемой. Сотрудники различных ведомств республики ежедневно мониторят Интернет и находят материалы, содержащие опасную для пользователей информацию. Только за этот год прокуратура Татарстана направила в Управление Роскомнадзора по республике 576 ссылок на блокировку запрещенного контента во внесудебном порядке.

К негативной информации были отнесены сцены насилия, экстремистская атрибутика, пропаганда околоворовских групп и наркотиков. Все ресурсы были заблокированы.

«Кроме того, прокуроры активно проводят исковую работу по признанию информации запрещенной на территории РФ. В текущем году прокурорами направлены в суды уже 188 таких заявлений», – сообщил начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

Уголовная ответственность наступает с 16 лет

Старший следователь третьего отдела Следственного комитета России по Республике Татарстан Галия Кашапова отметила, что сами подростки также несут ответственность за незаконные действия в Интернете. Уже с 16 лет им грозит уголовное наказание за размещение запрещенного контента в Сети.

Галия Кашапова рассказала, что незнакомцы в Интернете втираются в доверие к подросткам, убеждают их, что они готовы выслушать все проблемы ребенка, помочь ему и наставить на верный путь Фото: скриншот трансляции prav.tatarstan.ru

К таким преступлениям, по словам спикера, относятся доведение до самоубийства, подстрекательство на совершение действий, представляющих опасность для несовершеннолетнего, публичные призывы к экстремизму, а также пропаганда или оправдание терроризма.

«Если чужой человек пишет ребенку, подгоняет в челленджи и вы чувствуете, что это опасно, важно объяснить ребенку, что все это нужно обсуждать с родителями. И только потом родитель может сказать, что это безопасно, и поддержать, как, например, с челленджами с обливанием холодной водой. Или этот челлендж оказывает вред либо даже приводит к летальным последствиям. Или просто небезопасные истории, как опасные селфи – селфи на многоэтажке или поездах», – прокомментировала заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Алла Кондратьева.

Призывы к таким действиям могут быть расценены как подстрекательство, поэтому родители должны объяснить ребенку, что он несет ответственность не только за себя, но и за тех, с кем общается.

Также уголовная ответственность подросткам грозит за сбыт наркотиков в Сети, незаконное изготовление порнографической продукции, размещение материалов о жестоком обращении с животными, а также возбуждение ненависти или вражды к определенным социальным группам или расам и унижение человеческого достоинства.

Cами подростки также несут ответственность за незаконные действия в Интернете. Уже с 16 лет им грозит уголовное наказание за размещение запрещенного контента Фото: pixabay.com

«К административной ответственности несовершеннолетние могут быть привлечены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей неуважение к Конституции или символам РФ», – добавила Кашапова.

Куда жаловаться на запрещенный контент в Интернете?

Александр Цеханович отметил, что родители должны пристально следить за действиями своих детей в Интернете, а при обнаружении запрещенной информации в Сети они могут сообщить об этом не только в правоохранительные органы.

«Обратиться можно в любой орган системы профилактики, потому что наша система предусматривает надлежащее оперативное межведомственное взаимодействие. Это и в комиссию, и в районах созданы группы при исполнительных комитетах, которые мониторят Интернет. В первую очередь, если есть явный противоправный контент, – в правоохранительные органы, органы внутренних дел, органы прокуратуры. Мы тоже проводим проверки», – объяснил спикер.

Александр Цеханович отметил, что родители должны пристально следить за действиями своих детей в Интернете Фото: скриншот трансляции prav.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что размещение материалов с жестоким обращением с животными, пропагандой наркотиков или алкоголизма очевидно нарушает законодательство. В случае, когда законность контента вызывает сомнения, можно проверить его содержание на наличие в официальном списке запрещенной информации.

«На сайте Минюста России есть перечень экстремистских материалов. Несовершеннолетний вряд ли будет его читать, но родители посмотреть могут. Те или иные изображения тоже попадают в список запрещенных материалов. Здесь важна разъяснительная работа», – добавил Цеханович.

Проблема подростковой порнографии может довести до суицида

Одна из самых острых проблем, которую спикеры обсудили во время прямого эфира, – распространение в интернете порнографического контента с участием несовершеннолетних. Оказалось, что число таких преступлений в Татарстане заметно увеличилось.

Галия Кашапова рассказала, что незнакомцы в Интернете втираются в доверие к подросткам, убеждают их, что они готовы выслушать все проблемы ребенка, помочь ему и наставить на верный путь. Таким образом они вынуждают ничего не подозревающего ребенка отправлять незнакомому человеку изображения порнографического характера.

«Тут просто психологический момент: ребенку предложили прислать фотографию, он необдуманно что-то отправляет, ему могут за это даже перечислить деньги на телефон. А потом, когда ребенок уже отказывается это делать, начинается шантаж – если ты не продолжишь это делать, мы предадим огласке те изображения, которые были присланы ранее», – прокомментировал ситуацию Александр Цеханович.

«Даже если мы работаем по 12 часов, по 15 или по 20 часов в сутки, все равно нужно уделять внимание своему ребенку» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что в таких случаях подросток зачастую начинает замыкаться в себе, стрессует, не может найти выхода из сложившегося положения. Подобные ситуации могут даже привести к суициду.

«Очень важно следить за поведением своего ребенка. Даже если мы работаем по 12 часов, по 15 или по 20 часов в сутки, все равно нужно уделять внимание своему ребенку. Если мы не уделим сейчас время, мы его просто потеряем и уже ничего назад не вернем. Это не юридический термин, но это мое обращение к родительскому сообществу», – высказался Цеханович.