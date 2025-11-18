«Опасения напрасны»: эксперты оценили риски строительства птицефабрики в Пестрецах

Провести проверку строительства птицефабрики в Пестречинском районе Татарстана поручил Раис РТ Рустам Минниханов. Сегодня представители районной администрации и надзорных ведомств рассказали журналистам, нанесет ли будущая птицефабрика вред окружающей среде – воде и воздуху.





Птицеводческую ферму планируют разместить на участке недалеко от берега Меши

Фото: © «Татар-информ»

«Замечаний во время слушаний не поступало»

Птицеводческую ферму планируют разместить на участке недалеко от берега Меши близ населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки, Богородское – к югу от Казани. Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составили петицию против строительства птицефабрики, которую на данный момент подписали более 1,2 тыс. человек.

Строительство птицефабрики в Кулаевском сельском поселении полностью соответствует установленным процедурам и нормативам, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя исполкома Пестречинского района РТ по строительству Рамиль Шайхутдинов.

По его словам, в конце 2020 года был разработан генеральный план Кулаевского поселения. Утвердили его 1 апреля 2021 года на сессии Совета района. Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте, материалы о них были размещены в трех источниках: на сайте района, на официальном портале правовой информации и в местной газете «Вперед».

«Замечаний от граждан во время слушаний не поступало», – заверил Шайхутдинов.

Он отметил, что птицефабрика включена в текстовую часть генерального плана как один из объектов, создание которых запланировано до 2040 года.

Рамиль Шайхутдинов: «Строительство птицефабрики в Кулаевском сельском поселении полностью соответствует установленным процедурам и нормативам» Фото: pestreci.tatarstan.ru

«После утверждения генплана началась процедура внесения изменений в Росреестр, а все материалы, включая графические и территориальные данные, доступны в Федеральной информационной системе территориального планирования», – добавил он.

Жалобы жителей начали поступать только после начала строительства птицефабрики. По мнению Шайхутдинова, это связано с тем, что граждане больше обращают внимание на «физику» – происходящее на территории, чем на документацию.

«Также хочу сказать, что проводилась экспозиция в Доме культуры, где люди могли оставить письменные и устные обращения. Публичные слушания проходили в рабочие дни с утра до вечера в помещениях домов культуры или на открытых площадках, если общественных помещений не было», – пояснил заместитель руководителя района.

Жалобы жителей начали поступать только после начала строительства птицефабрики Фото: соцсети

Гендиректор птицефабрики «Ак Барса» заверил в безопасности нового комплекса

Генеральный директор комплекса «Ак Барс» Сергей Андреев рассказал журналистам, что все меры для предотвращения экологических рисков, связанных с ухудшением экологии, загрязнением грунтовых вод и почвы, будут соблюдены.

«Мы начали прорабатывать проект еще в 2021 году, затем вернулись к нему в 2024 году и приступили к проектированию. Для комплекса выбрана технология напольного содержания птицы, при которой цыплята сразу размещаются на подстилке из опилок или соломы. Это минимизирует запахи внутри корпусов и упрощает переработку помета, так как его влажность на выходе очень низкая», – отметил Андреев.

Он пояснил, что помет будет собираться на специально оборудованной бетонной площадке для компостирования, где в течение 3–4 месяцев с добавлением ферментов пройдет этап ферментации и отходы превратятся в безопасное органическое удобрение.

«Площадка компостирования помета сделана по всем необходимым требованиям, которые на сегодняшний день есть. Она с высокими бортами – таким образом отходы ни в коем случае не попадут ни на рельеф местности, ни на грунт, а уж тем более в какие-либо водные пространства», – заверил Андреев.

После этого, по его словам, помет будут вывозить на поля агрохолдинга – на близлежащие населенные пункты он никак не повлияет.

Сергей Андреев: «Мы не видим никаких угроз для экологической обстановки данной территории. К тому же у нас выдержаны все расстояния до ближайших населенных пунктов» Фото: pestrecy-rt.ru

«Мы не видим никаких угроз для экологической обстановки данной территории. К тому же у нас выдержаны все расстояния до ближайших населенных пунктов – это 500 метров, как указано в проекте. У нас получены все необходимые разрешения от Роспотребнадзора, от Министерства строительства и ЖКХ», – добавил гендиректор фирмы.

Он также подчеркнул, что на данный момент жалоб от жителей в адрес компании не поступало, в том числе и по уже работающему аналогичному объекту в Ленино-Кокушкино.

«Непосредственно к нам жители не обращались, но мы знаем, что есть люди, у которых птицефабрика вызывает недовольство. Мы стараемся на всех уровнях все объяснить, рассказать, никуда не прячемся. У нас уже работает подобная технология на действующем производстве. Такой же производственный процесс выбран на площадке в Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе», – подчеркнул Андреев.

Он рассказал и о социальном эффекте, который окажет новый проект.

«Конечно, непосредственным плюсом является то, что объем промышленного производства сельского хозяйства района увеличится. То есть мы планируем на этой площадке производить 10 тыс. тонн мяса птицы. Дополнительно за счет этого проекта налогов будет уплачено около 50 млн в год. Также мы создаем 50-60 рабочих дополнительно для жителей данных населенных пунктов», – заверил гендиректор компании.

Директор Пестречинской производственной площадки ПК «Ак Барс» Леван Кахаберидзе в разговоре с «Татар-информом» добавил, что компания участвует в различных социальных проектах, в том числе оказывает помощь бойцам специальной военной операции. В перспективе – создание в местных школах агроклассов, где школьников познакомят с работой в сельском хозяйстве.

Марина Прокофьева: «Проектом предусмотрено, что санитарно-защитная зона от этой птицефабрики будет на расстоянии 500 метров от границ участка» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Проект санитарно-защитной зоны согласован Роспотребнадзором

Проект санитарно-защитной зоны цеха по выращиванию цыплят-бройлеров птицефабрики «Ак Барс Пестрецы» в Пестречинском районе Татарстана соответствует санитарным правилам. Об этом сообщила замруководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Прокофьева.

«Проектом предусмотрено, что санитарно-защитная зона от этой птицефабрики будет на расстоянии 500 метров от границ участка. Это полностью соответствует санитарным требованиям, поскольку такие объекты относятся ко второму классу опасности. До ближайшей жилой застройки расстояние составляет 1150 метров. Ближайший населенный пункт – село Тагашево. Другие населенные пункты находятся на расстоянии более 1,5 км», – рассказала она.

Строительство площадки выращивания цыплят-бройлеров на 600 тыс. голов планируется в Кулаевском сельском поселении.

«Проектом санитарно-защитной зоны обосновано, что на границе 500-метровой зоны не будет превышения ни по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе, ни по шуму. Соответственно, на границе ближайшей жилой застройки, которая находится на расстоянии более тысячи метров, тоже не должно быть превышений», – подчеркнула Прокофьева.

Строительство площадки выращивания цыплят-бройлеров на 600 тыс. голов планируется в Кулаевском сельском поселении Фото: © «Татар-информ»

На данной территории строительство убойного цеха не предусмотрено, живая птица будет перевозиться на убойный комплекс производственной площадки в другом районе. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты, в том числе в реку Мешу, производиться не будет. На птицефабрике планируется напольное содержание птицы, а не клеточное, что минимизирует образование неприятного запаха.

«На территории птицефабрики будут локальные очистные сооружения для сбора и очистки поверхностных сточных вод, хранилище для компостирования помета будет забетонированное и огражденное, чтобы не было утечки в окружающую среду. Биологические отходы будут передаваться в специализированные организации для их утилизации. Проект полностью соответствует санитарным правилам», – сообщила Прокофьева.

Она добавила, что строящиеся предприятия берут на государственный контроль.

«Их контролируют на соответствие требованиям законодательства. Думаю, что опасения напрасны», – заметила Марина Прокофьева.

Напоследок она отметила, что никаких жалоб в управление от жителей близлежащих сел не поступало.

Айсылу Сагитова: «Данный объект не будет отнесен к категории чрезвычайно высокой зоны риска» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Росприроднадзор по РТ возьмет на контроль работу будущей птицефабрики

Строящийся объект птицеводческого комплекса «Ак Барс» в Пестречинском районе Татарстана относится ко второй категории опасности. Соответственно, государственная экологическая экспертиза для него не требуется. Об этом сообщила заместитель начальника отдела государственного надзора Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Айсылу Сагитова.

«Данный объект не будет отнесен к категории чрезвычайно высокой зоны риска. Объект птицеводческого комплекса «Ак Барс» подлежит федеральному государственному экологическому контролю, который осуществляет Росприроднадзор. Юридическое лицо обязано соблюдать требования природоохранного законодательства, обеспечивать внесение платы за негативное воздействие, постановку объекта на государственный учет», – рассказала она.

По данным Сагитовой, объект будет находиться на контроле управления. В случае поступления сведений о нарушениях требований законодательства будут предприняты меры. Птицеводческий комплекс будет расположен на значительном расстоянии от населенных пунктов.

«На данном объекте сброса в водный объект не предусмотрено. По выбросам будут установлены нормативы. Они обязаны получить разрешительную документацию, работать по установленным нормативам, осуществлять плату за негативное воздействие», – подчеркнула Сагитова.

Она также уточнила, что необходимую документацию потребуется разработать после ввода предприятия в эксплуатацию, который ожидается в 2027 году. Никаких жалоб на строительство объекта в Росприроднадзор в настоящее время не поступало.