Опадчий о ЗайГРЭС: Станцию можно вывести из эксплуатации, но решение принимает владелец

Вопрос с Заинской ГРЭС действительно является сложным, и у него есть два аспекта, заявил в эксклюзивном интервью «Татар-информу» председатель правления «Системного оператора» (диспетчер ЕЭС России) Федор Опадчий.

«С точки зрения энергобезопасности, возможности работы энергосистемы, станцию можно вывести из эксплуатации. Технически, за счет хороших межсистемных связей, в том числе с соседними энергосистемами, вывод станции не является критичным. Безусловно, незначительные замещающие мероприятия должны будут на сетевом уровне выполнены, но эти все вопросы решаемы. Но решение о выводе объекта генерации из эксплуатации может быть принято только его собственником», – отметил Опадчий.

В то же время, по его мнению, хотя технически это и возможно, есть вопросы с точки зрения экономических и социальных последствий, в том числе в сфере занятости местного населения – ведь ГРЭС является градообразующим предприятием для Заинска. «В этом смысле проект модернизации, в том виде, в котором он существовал, все эти вопросы решал. Сейчас “Татэнерго“ предстоит найти какое-то иное решение. С учетом общей экономической целесообразности, социальных последствий и так далее», – отметил Опадчий.

Напомним, масштабный проект модернизации Заинской ГРЭС (2204,9 МВт и 145 Гкал/час) «Татэнерго» начало в 2020 году, но в прошлом из-за санкций и отказа американской General Electric поставлять в Заинск оборудование, была вынуждена заморозить стройку. Впрочем, глава компании Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу» отмечал, что проект все равно будет реализован, но уже в какой-то другой конфигурации. Подробнее о возможных путях решения вопроса можно узнать в этом материале.

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