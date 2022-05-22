ОП РТ проведет горячую линию по вопросам догазификации в Татарстане

В пятницу, 27 мая, в Татарстане состоится горячая линия по вопросам догазификации. Организатором этой горячей линии выступает Общественная палата РТ.

На вопросы жителей республики ответят сотрудники Минпромторга РТ, Минтрудсоцзащиты РТ и компании «Газпром трансгаз Казань». Позвонить можно будет по телефону: 8(800)350−44−72 с 10:00 до 12:00 по мск.

Обращения граждан до 10:00 27 мая также принимаются через интернет-приемную Общественной палаты РТ.

Горячая линия по вопросам догазификации проводится в РТ уже во второй раз. На первую «горячую линию», состоявшуюся 18 марта 2022 года поступило около ста обращений.