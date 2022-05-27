ООО УК «Капитал Траст Инвест» сообщает о ликвидации несанкционированной свалки

На сайте Министерства экологии и природных ресурсов РТ 25 мая 2022 года была опубликована информация о том, что по сообщению из социальных сетей в поселке Султан-Ай было «обнаружено несанкционированное складирование отходов (предположительно, в виде ртутных или неоновых ламп). Общая площадь загрязненного участка составила 30 кв. метров, объем — 1 куб. метр. В адрес собственника земельного участка — ООО УК „Капитал Траст Инвест“ выдано предостережение о недопустимости нарушения и необходимости принятия мер по ликвидации свалки».

ООО УК «Капитал Траст Инвест» сообщает, что полученное предостережение от государственного органа было полностью исполнено, хотя компания не имеет никакого отношения к загрязнению данного участка, которое произошло по вине третьих лиц. Но 24 мая 2022 года прошел сбор отходов и несанкционированная свалка была ликвидирована.

ООО УК «Капитал Траст Инвест» не использует свою землю для складирования отходов производства и потребления. В собственности компании находится значительное количество земельных участков в черте города Казани и в пригороде, оградить которые от нарушителей не представляется возможным. Специалистами компании регулярно выявляются нарушения со стороны третьих лиц, которые используют земли компании для организации стихийных свалок: строительный мусор, спиленные деревья, складирование снега. Еженедельно специалистами проводится мониторинг территории, в ходе которого выявляются и отслеживаются, в том числе и несанкционированные свалки, при обнаружении нарушений информация направляется в соответствующие инстанции. Данная информация своевременно направляется в Министерство внутренних дел, Госавтоинспекцию, Министерство экологии и природных ресурсов и другие структуры.

При этом в случаях, когда личность нарушителя не удалось установить, ответственность ложится на компанию, как на собственника земли. В свою очередь ООО УК «Капитал Траст Инвест» выполняет все обязательства по поступающим предписаниям и ликвидирует отходы. ООО УК «Капитал Траст Инвест» работает в плотном сотрудничестве с государственными органами Республики Татарстан, отрабатывая все поступающие сигналы.

Компания уделяет вопросам экологии и правильного содержания земельных ресурсов большое внимание, соблюдая все требования законодательства. Но считает, что со стороны законодательных органов должны быть приняты меры по наказанию лиц, непосредственно участвующих в складировании и организации свалок, нужны системные решения по предотвращению свалок, увеличению штрафов непосредственно причастных лиц к организации свалок. ООО УК «Капитал Траст Инвест» неоднократно выявлялись такие лица, но заслуженного наказания со стороны органов правопорядка они не понесли.