ООО «Газпром трансгаз Казань»: Газ в быту — будьте бдительны!

В современном мире природный газ стал незаменимой частью повседневного быта. Он обеспечивает тепло, уют в домах, но нельзя забывать, что при этом является потенциальным источником опасности.

Большинство трагедий, связанных с «голубым топливом», связаны с нарушением потребителями Правил по безопасному пользованию газа в быту. В связи с этим соблюдение следующих элементарных и простых правил позволит сохранить жизнь, здоровье и благополучие людей.

Правила пользования газа в быту

Перед пользованием газовыми приборами проветрите помещение и обеспечьте приток воздуха. Во время работы газовых приборов оставьте форточку открытой.

Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги пользоваться газовым прибором категорически запрещено!

При неисправности газового оборудования вызывайте работников специализированной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживании газового оборудования.

Не пользуйтесь газовой плитой для обогрева помещений, сушки белья и тому подобное.

Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста.

Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование.

В связи с тем, что проверкой дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах должны заниматься управляющие организации, предоставляйте доступ для проверки данного оборудования специализированным организациям.

Не присоединяйте дымоотводящие трубы от газового оборудования к вентиляционным каналам.

Кроме этого, важно знать, что своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования способны свести к минимуму число инцидентов, связанных не только с потерей здоровья, имущества, но и жизни!

Если вы почувствовали запах газа:

Немедленно прекратите пользование газовыми приборами

Перекройте краны на приборах и на газопроводах к ним

Откройте окна и форточки для проветривания помещения

Не включайте и не выключайте электрические приборы (освещение, стационарные и мобильные телефоны, электрозвонок и др.) и не курите

Выведите всех из квартиры и выйдите сами.

Сообщите в аварийную газовую службу по телефону – 04, 104 (с мобильного телефона) или по единому номеру вызова экстренных служб - 112 из незагазованного места и выполняйте инструкции диспетчера аварийной газовой службы.

ООО «Газпром трансгаз Казань» рекомендует устанавливать систему контроля загазованности (сигнализатор) для контроля уровня горючих газов и угарного газа в воздухе. Обратите внимание на то, чтобы прибор был оснащен запорным клапаном. В случае утечки газа или повышения концентрации продуктов сгорания, раздастся звуковой сигнал, а клапан перекроет газ. Сигнализатор должен иметь паспорт и сертификат, устанавливать его могут допущенные к данным видам работ организации. Соблюдение правил по пользованию газовым оборудованием – залог благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!