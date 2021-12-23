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Ру Тат
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Общество
23 декабря 2021  23:17

ООО «Ак Барс Пестрецы» выплатило более миллиона рублей долгов по зарплате

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Татарстанское ООО «Ак Барс Пестрецы» погасило долг на общую сумму более 1 млн рублей перед своими работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности компания перечислила 21 своему работнику 1 023 380 рублей, отмечают в министерстве. 

Кроме того, ООО «Тебова Нур» выплатило трем работникам 686 тыс. рублей, а ООО «Современные технологии строительства» заплатило 65,2 тыс. рублей одному работнику. Обе эти фирмы базируются в Казани.

#погашение долгов по зарплате
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