ООО «Ак Барс Пестрецы» выплатило более миллиона рублей долгов по зарплате

Татарстанское ООО «Ак Барс Пестрецы» погасило долг на общую сумму более 1 млн рублей перед своими работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности компания перечислила 21 своему работнику 1 023 380 рублей, отмечают в министерстве.

Кроме того, ООО «Тебова Нур» выплатило трем работникам 686 тыс. рублей, а ООО «Современные технологии строительства» заплатило 65,2 тыс. рублей одному работнику. Обе эти фирмы базируются в Казани.