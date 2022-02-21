ООО «АГРО КОНТОРА» приглашает посетить стенд № Т19 на на выставке «ТатАгроЭкспо»

Компания ООО «АГРО КОНТОРА» приглашает посетить стенд № Т19 на IV специализированной сельскохозяйственной выставке «ТатАгроЭкспо», которая состоится 24-25 февраля 2022 года в Казани, в МВЦ «Казань Экспо».

IV специализированная сельскохозяйственная выставка «ТатАгроЭкспо» станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнерами и презентации новых проектов.

На выставке компания представит фасовочный комплекс WK09,

упаковочную машину R2 для хозяйств по фасовке овощей, дождевальную машину, которая разработана и сконструирована не только для полива овощных полей, но и для спортивных площадок, газонов и садов, и дизельную насосную станция IRRIMEC.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «ТатАгроЭкспо» tatagroekspo.ru.