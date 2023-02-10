ООН выразила обеспокоенность жестоким обращением ВСУ с российскими пленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с жестоким обращением с российскими пленными на Украине, в частности с их убийствами. Об этом со ссылкой на официального представителя управления Марту Уртадо сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что миссия ООН выявила нарушения международного гуманитарного права «всеми сторонами» конфликта.

«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», — подчеркнула собеседница агентства.

Уртадо заметила, что управлению известно о видео с расстрелом пленных россиян. Более того, оно считает запись подлинной.

«Нам также известно о другом видео, появившемся в социальных сетях, которое включает в себя дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает, как украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных контрактников и контрактников в сфере безопасности группы „Вагнер“, воюющих на стороне Российской Федерации», — добавила она, отметив, однако, что это не является оправданием инцидента.

По словам официального представителя УВКПЧ, наблюдатели ООН «постараются собрать и проанализировать больше информации об этом инциденте».