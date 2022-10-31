ООН, Турция и Украина согласовали план движения 14 судов 31 октября по «зерновой сделке»

ООН, Украина и Турция согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках «зерновой инициативы». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совместного координационного центра.

«Делегация ООН <...> проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — говорится в заявлении.

В координационном центре отметили, что все участники согласовывают действия со своими военными и другими органами для безопасности прохода коммерческих судов.

В СКЦ добавили, что сегодня из портов в Южном, Черноморске и Одессы в рамках сделки вышли шесть кораблей, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Они направляются в Великобританию, Нидерланды, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.