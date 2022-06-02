ООН согласилась изменить написание Турции во всех официальных документах

Организация Объединенных Наций по просьбе Турецкой Республики изменит написание названия этой страны во всех официальных документах с Turkey на Türkiye. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.



«Republic of Turkey (Турецкая Республика — прим. Т-и) была переименована в Republic of Türkiye», — заявил спикер организации, отметив, что изменения вступили в силу сразу после обращения турецких властей.

Дюжаррик уточнил что положение Турции в алфавитном порядке государств не изменится.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заметил, что решение об изменении названия в документах принято в рамках шагов, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене».

Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название столицы королевства — города Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon.