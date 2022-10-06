ООН считает неприемлемой идею Зеленского о ядерных ударах по России

ООН порицает даже само обсуждение возможности ядерного конфликта. Позиция организации в этом вопросе остается прежней. Таким образом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на призыв Президента Украины о превентивном ядерном ударе по России.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский призвал НАТО первым атаковать Россию, а не «ждать ядерных ударов» от нее.

«Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», — приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

Он напомнил, в конце сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что «идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо».