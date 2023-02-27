ООН работает над повторным продлением зерновой сделки

ООН рассчитывает на продление зерновой сделки. Кроме того, ведется работа по отмене ограничений на торговлю российскими продовольствием и удобрениями. О ведущейся работе рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Для нас очевидны выгоды черноморской зерновой инициативы, мы надеемся, что она будет продлена. Мы также продолжаем предпринимать усилия для облегчения торговли российскими удобрениями и зерном», — цитирует его ТАСС.

Представитель генсека ООН отказался раскрывать детали переговоров, заявив о «тихой дипломатии» в данном вопросе.

Напомним, что впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Предполагалось, что она будет действовать 120 дней, однако в ноябре ее продлили на такой же срок. На этот раз договоренности действуют до марта этого года.

При этом Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что суда с продовольствием, которое должно поступать в нуждающиеся страны, как правило, проходит мимо них. «Сплошное надувательство, и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис», – заметил он.