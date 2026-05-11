«Онытмаган»: ретрохит татарской эстрады завирусился по примеру «Веночка» Кадышевой

В начале 2026 года хит нулевых «Онытмаган» стал в хорошем смысле мемом. Исполнительницу Альфину Азгамову окатило новой волной популярности, но, кажется, только из-за одного трека. Почему завирусилась именно эта песня и что скрывается за тремя словами «ул мине онытмаган», читайте в материале «Татар-информа».





«Круговороты мема»

«Онытмаган, онытмаган, Ул мине онытмаган. Җылы хисләрен җуймаган, Йөрәгендә саклаган. Онытмаган, онытмаган, Ул мине онытмаган».

Если вы хотя бы немного интересуетесь татарской поп-культурой, вам наверняка известно, откуда эти строки. И даже если вы упустили заголовок этой статьи, последние две строчки вы, скорее всего, даже пропели. Конечно, это песня «Онытмаган» («Не забыл») Альфины Азгамовой, и спустя 20 лет она вновь оказалась в трендах.

В последние годы мы все чаще слышим о возвращении старых хитов на новую сцену. В позапрошлом году массовый российский слушатель вспомнил о Надежде Кадышевой (тоже, к слову, уроженке Татарстана), но если популярность ее песни «Плывет веночек» объясняется чаще всего некоторой тоской по старым добрым квазинародным хитам (все-таки Кадышева исполняет не народные песни, а вполне себе авторские), с «Онытмаган» не совсем так. Песни Азгамовой не орудуют татарскими фольклорными образами, а их звучание, как и голос исполнительницы, и вовсе называют «индийским».

Индийские вайбы стали частью творчества певицы практически сразу, уже с первой ее песни – «Төнге урам» («Ночная улица»). Визуально этот образ закрепился в клипе – там Азгамова буквально исполняет роль женщины индийского происхождения, которая когда-то в юности училась в стенах Казанского университета, а теперь налаживает с Татарстаном деловые связи.

Считать, что новая волна популярности певицы связана с тем, что в Казани с ноября 2025 года работает консульство Индии, будет чрезмерным заигрыванием с конспирологией. В конце концов, этот элемент песен Азгамовой для ее новой аудитории едва ли имеет какое-то значение – бешеная популярность героев Болливуда в нашей стране сошла на нет еще в перестроечные времена. К тому же из всего репертуара Азгамовой завирусился конкретно один и далеко не самый «индийский» ее трек – тот самый «Онытмаган».

Все дело в «круговороте мема», как однажды выразилась Ксения Собчак по поводу популярности Кадышевой. И эта причина больше соответствует феномену «Онытмаган». Под эту песню, в которой говорится о прошедшей любви, пользователи разрешенных, ограниченных и запрещенных соцсетей снимают ролики преимущественно под рефрен «Онытмаган, онытмаган, ул мине онытмаган», сопровождая его сетапом по типу: «Татарки не говорят: ‘’Он меня лайкнул’’».

Но почему именно «Онытмаган», а не, например, «Төнге урам»? Неужели все дело в одном только меметическом потенциале композиции?

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Меня зовут на выступления практически только из-за этой песни»

Альфина Азгамова, как говорится, певица уникальной творческой биографии. Ее эстрадная карьера началась уже на пятом десятке, и к тому времени за ее плечами были двадцать лет работы за станком.

«Задержка зарплат, нищета и постоянное сведение концов с концами, целый день стоять на тяжелой работе, в жару», – рассказывала тогда Азгамова о своем рабочем прошлом на КАМАЗе 1990-х.

На сцену она попала после записи той самой «Төнге урам» в 2005 году, и на первые выступления ей даже приходилось отпрашиваться с завода. Когда совмещать сцену и цех стало невозможным, Азгамова приняла судьбоносное решение – выбрала первое.

«Меня не слушают пенсионеры. Меня слушает поколение, выросшее на моих кассетах. Сейчас они женятся и приглашают меня на свои свадьбы», – рассуждала в 2022 году Азгамова о своей популярности в интервью «Интертату».

Мы связались с исполнительницей и специально расспросили ее об «Онытмаган». Эту песню, уже готовую для исполнения, ей предложила казанская продюсерская компания, которой сегодня, по словам Азгамовой, уже нет. Трек вышел в 2005 году и был популярен уже тогда. Но настоящий бум случился после 2025 года, когда «Онытмаган» разошлась в коротких роликах «запретограмов».

Несмотря на очень эмоциональное и искреннее исполнение, для самой певицы никакой личной драмы за этой песней не стоит.

«Просто через себя ее пропустила, я только так и пою», – пояснила «Татар-информу» исполнительница хита.

Певица также призналась, что сейчас ее зовут на выступления практически только из-за этой песни. Азгамова объясняет новую волну популярности «Онытмаган» все той же ностальгией – сейчас песню подхватили те, кто слушал ее в нулевых еще ребенком. Повзрослев, они находят в ней новые смыслы.

«У хорошей песни нет срока годности»

Песня создавалась специально для Азгамовой и ее «чудесной и неповторимой харизматики», рассказал «Татар-информу» музыкальный продюсер, один из авторов хита Оскар Усманов. Главной задачей при его создании было сделать материал интересным и ни на что не похожим. Но второй волны популярности авторы, само собой, не задумывали.

«Этого я, конечно, не предполагал. Но точно скажу, что если песня хорошая, то срока годности у нее нет», – сказал Усманов.

Размышляя о причинах возвращения «Онытмаган» к жизни, продюсер тоже упоминает ностальгию, но, по мнению Усманова, дело не только в ней.

«У кого-то ностальгия, а кто-то из молодых услышал впервые. Молодые исполнители напомнили, да и преподнесли по-новому, донесли песню до следующего поколения», – считает он.

С тех пор как песня зацепила молодежь, ремиксы и каверы на нее в условных «ТикТоках» успели сделать SS7, «Хижина музыканта» и Элвин Грей вместе со Скани. По всем канонам постмодерна песню не просто перепевают, а сэмплируют по целым припевам, создавая клубные ремиксы.

Насколько это молодежно, судить аудитории клубов, ну а мы только заметим, что завирусился трек не столько из-за музыки, сколько из-за слов: «Ул мине онытмаган». И, как оказалось, у этих слов есть своя история.

«Спустя годы мне сказали, что он меня не забыл»

Стихи к песне «Онытмаган» написала поэтесса Гульфира Сарварова, известная также как Гөлсәрвәр. Вот что она рассказала нам о происхождении этих строк.

«В молодости рассталась с парнем из-за другой девушки. Потом он пытался вернуться ко мне, но я не смогла простить, уехала в Казань. Долгие годы вспоминала о нем. Спустя годы мне сказали, что и он не забыл меня (ул мине онытмаган)», – рассказала «Татар-информу» поэтесса.

Тогда на нее нахлынули воспоминания, а эти слова многажды повторялись у нее в голове: «Онытмаган, онытмаган, ул мине онытмаган». Потом пришли и другие слова, и когда Гөлсәрвәр начала их записывать, ее охватило радостное чувство.

«Ощущение было, как будто я на самой вершине горы около моей деревни с распахнутыми руками кружусь и повторяю эти слова. Слово за словом, куплет за куплетом появился текст этой песни. Он был написан за очень короткое время, буквально за вечер, очень искренне и от души», – рассказала Гөлсәрвәр.

Когда эти стихи увидел Усманов, он написал для них музыку – специально для голоса Азгамовой.

«Популярность песни в том, что Оскар Усманов хорошо понял, какие чувства заложены в стихах, и смог выразить их с помощью музыки. А Альфина Азгамова своим чудесным голосом смогла донести их до сердец слушателей. Я думаю, что многие полюбили песню, почувствовав душой ее искренность», – считает поэтесса.

Из всего репертуара Азгамовой и даже из всей песни «Онытмаган» популярными стали именно эти слова. Говорит ли это что-то о нашем настоящем? Может быть, Собчак права, и это только «круговорот мема»? Так или иначе, есть в этих строках светлая грусть – горько-сладкий финал истории, такой же на вкус, как моң. Возможно, это и делает песню такой хорошей, а у хороших песен «срока годности» нет – просто так их «онытмыйлар».