Онугха вместо Даку или в «Спартак»: в «Рубине» ищут замену звездному албанцу?

«Рубин» заинтересован в приобретении Германа Онугха

Нападающий турецкого «Кайсериспора» Герман Онугха может вернуться в казанский «Рубин». Согласно информации телеграм-канала «Mash на спорте», у 29-летнего футболиста есть желание продолжить карьеру в России. Одновременно на форварда претендуют несколько российских клубов.

Особый интерес к игроку с российским паспортом нигерийского происхождения проявляют казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Также форвард находится в шорт-листе московского «Спартака» и «Нижнего Новгорода». Известно, что в стан «красно-белых» Онугха мог перейти летом 2025 года, но тогда, по слухам, трансфер могли осложнить политическая обстановка и транзакции с датскими банками. Возможно, с того времени он находился на карандаше у боссов красно-белых.

В настоящий момент стоимость Германа Онугха, по данным Трансфермаркета, оценивается в 1,8 млн евро. В сезоне-2025/26 в Высшей лиге Турции на его счету восемь голов и одна голевая передача в 26 матчах. Действующий контракт форварда с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Онугха может стать достойной заменой Даку в «Рубине» и Дзюбы – в «Акроне»

На фоне нарастающих слухов об уходе из «Рубина» 28-летнего Мирлинда Даку, приобретение Германа Онугха может стать достойной заменой для Казани. Во-первых, в условиях более вариативной игры в атаке Онугха может пригодиться татарстанцам для усиления глубины состава. К тому же недавно восстановившийся от травмы Даку пока не может поймать былой игровой ритм. В последний раз 28-летний албанец забивал в сентябре «Акрону».

Во-вторых, Онугха обладает примерно такими же габаритными антропометрическими данными, что и Даку, что можно отнести к одной из его самых сильных сторон. Особенно это касается единоборств и преимущества в игре на «втором этаже». К тому же, для главного тренера «Рубина» Франка Артиги присутствие Онугха позволит расширить тактический потенциал в команде.

Что касается «Акрона», то для тольяттинского клуба кандидатура 29-летнего форварда с нигерийскими корнями не менее примечательна. Артем Дзюба с большой долей вероятности может покинуть команду в межсезонье. Онугха в «Акроне» может занять его место в качестве форварда, умеющего бороться за мячи, забивать и отрабатывать в обороне.

Перезапустил карьеру и находится на карандаше у Карпина

Ранее Герман Онугха уже выступал за «Рубин» в сезоне-2021/22 при Леониде Слуцком на правах аренды у датского «Вайле». Правда, в первый свой заезд в столицу Татарстана он ничем особым не запомнился. За это время он провел 23 матча и отметился лишь двумя голами. На тот момент Онугха скорее считался игроком ротации, нежели основного состава: он выходил лишь на замены и часто выпадал из игрового ритма.

Однако именно казанская команда стала последней в российской клубной карьере нападающего. Также в российской Премьер-лиге он успел поиграть за «Краснодар», «Тамбов» и «Крылья Советов». После этого он транзитом через израильский клуб «Бней-Сахнин» снова вернулся в датский чемпионат, где провел еще четыре сезона.

После возвращения в Данию Герман Онугха заметно перезапустил свою карьеру. Наиболее значимых клубных и личных достижений он добился именно там, став в 2024 году лучшим бомбардиром датского чемпионата. После этого Онугха предлагали контракт в турецком клубе «Ризеспор» с зарплатой в 750 тысяч евро в год, но он рассматривал варианты в Бундеслиге. В конечном итоге форвард остался в Дании и через год стал победителем чемпионата Высшей лиги.

К слову, после бомбардирского успеха Онугха в Дании, главный тренер сборной России Валерий Карпин внес нападающего в расширенный список сборной России. Однако за национальную команду Онугха так и не дебютировал. Позднее наставник национальной команды заявлял, что продолжает следить за успехами россиянина в Европе.

«За Онугхой следим. Не вызвали, потому что нет времени сейчас смотреть новичков. Практически не будет тренировок», — передает слова Карпина «Sport24».

Набрался опыта в Европе и способен усилить клубы Премьер-лиги

При этом предметных разговоров относительно возвращения в Россию Германа Онугха пока не было. Несмотря на желание 29-летнего форварда вернуться на родину, его решение будет зависеть от определения судьбы его нынешней команды «Кайсериспора», которая борется за выживание и занимает предпоследнее место в турецкой Суперлиге.

Онугха является уроженцем Пензы. На профессиональном уровне он дебютировал во Второй лиге Б за местный «Зенит» в сезоне-2017/18. Также на его счету выступления в Первой лиге за астраханский «Волгарь». Учитывая накопленный опыт в Европе, у Германа Онугха есть отличная возможность продолжить карьеру в России. Тем более после нового лимита и имея паспорт РФ, 29-летний нападающий может рассчитывать на хороший контракт и зарплату в России свыше 900 тысяч евро в год.