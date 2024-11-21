Онлайн-журнал Life.Akbars признан одним из лучших бренд-медиа

Журнал Ак Барс Банка стал победителем рейтинга «Цифровая зрелость розничных банков — 2024» от агентства SDI360 в номинации «Развитие бренд-медиа». Качественную работу по полноценному развитию бренд-медиа банка Life.Akbars отметил один из авторов исследования — рекламное агентство SALO.

Онлайн-журнал банка Life.Akbars посвящен развитию финансовой грамотности. Каждый день в нем выходят полезные статьи для всех, кто хочет больше зарабатывать, увеличивать накопления, экономить без перегибов, быть в курсе законов и новостей о деньгах.

Помимо денежных лайфхаков в журнале можно также найти статьи для путешественников, советы для бизнеса и обучающие курсы.

Почитать статьи можно по ссылке. Также у журнала есть соцсети: Телеграм, ВКонтакте, Дзен.

Всего агентство цифрового аудита SDI360 совместно с компаниями-партнерами проанализировало 35 банков России по 3 направлениям. В том числе эксперты оценили представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации, а также онлайн-продажи. На основе данных составлен рейтинг. Его результаты объявили на конференции в Москве.

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