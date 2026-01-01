Онлайн-запись на прием к мировым судьям доступна в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Республики Татарстан могут записываться на прием к мировым судьям через региональный портал Госуслуг. Об этом сообщает Министерство юстиции РТ.

Электронный сервис охватывает все 190 судебных участков республики и значительно упрощает взаимодействие граждан с судебной системой.

«Для записи гражданам достаточно посетить раздел "Правосудие онлайн" на портале Госуслуг Татарстана, выбрать соответствующий судебный район и указать номер судебного участка. Жители могут спланировать визит в удобное время, не тратя время на ожидание», – пояснила начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Юлия Михайлова.

Сервис позволяет записываться на ознакомление с материалами дела, получение судебных актов и исполнительных документов, а также выдачу архивных материалов и документов с отметкой о вступлении в законную силу.