Онлайн-вещание ВГТРК прервано из-за беспрецедентной хакерской атаки

Онлайн-вещание и внутренние сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) сегодня утром прекратили работу из-за «беспрецедентной хакерской атаки». Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго», — отметил собеседник издания.

«Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 [часов] утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — уточнил источник.

При этом в самой ВГТРК заявили, что прокомментировать сообщения о хакерской атаке «не представляется возможным».

На данный момент онлайн-вещание на сайтах федеральных телеканалов медиахолдинга, «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К» («Культура»), не осуществляется. Не работает и онлайн-вещание ГТРК «Татарстан». При заходе на соответствующие страницы появляется информация об ошибке «503».

Upd. (11.09): В ВГТРК подтвердили, что хакерская атака в ночь на 7 октября на онлайн-ресурсы медиахолдинга была беспрецедентной, но заявили, что она не нанесла существенного ущерба его деятельности. Специалисты работают над устранением последствий кибернападения.

«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был», — цитирует заявление телерадиокомпании ТАСС.