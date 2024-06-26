Онлайн-вебинар «Интеллектуальные транспортные системы» пройдет в Казани

Завтра, 27 июня, жители Татарстана могут присоединиться к онлайн-вебинару «Интеллектуальные транспортные системы».

Спикеры поделятся профессиональным опытом, обсудят актуальные вопросы внедрения современных IT-технологий, а также проблемы и вызовы цифровой трансформации. Модератором выступит заведующий кафедрой «Организация и безопасность дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы» МАДИ Султан Жанказиев, сомодератором – президент Академии наук Татарстана, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Начало вебинара запланировано на 10 утра. Трансляция будет доступна по ссылке.

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это платформы управления транспортным комплексом и объектами инфраструктуры, идентификации и навигации движущихся транспортных средств, а также беспилотники и технологии, использующие искусственный интеллект.

Серия вебинаров проходит в преддверии форума Kazan Digital Week с мая по сентябрь 2024 года. Kazan Digital Week – 2024 состоится в Казани 9–11 сентября в МВЦ «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.