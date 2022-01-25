Онлайн-уроки по финансовой грамотности в 2021 году собрали 344 тыс. учащихся Татарстана

Более 277 тыс. школьников и 67 тыс. студентов Татарстана присоединились к онлайн-урокам по финансовой грамотности Банка России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Всего за прошедший год прошло около 22 тыс. уроков, к которым подключились все школы и учреждения среднего профессионального образования республики.

Помимо онлайн-уроков для учащихся, были проведены вебинары для начинающих инвесторов, которые посмотрели более 5 тыс. татарстанцев, а онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения собрали около 19 тыс. просмотров.

«Несмотря на высокую вовлеченность жителей региона, финансовая грамотность продолжает оставаться актуальной темой для постоянного повышения уровня знаний», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Он добавил, что с 20 января стартовала очередная весенняя сессия онлайн-уроков для учащихся школ и колледжей, а 25 января начались занятия для старшего поколения. В этом году занятия будут посвящены вкладам, кредитам, различным финансовым инструментам, страхованию, инфляции, преимуществам владения и безопасному использованию банковской карты.