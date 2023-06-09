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Банк России обучил 100 тыс. школьников и студентов Татарстана финансовой грамотности
Весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России охватила 100% школ и учреждений среднего профессионального образования Татарстана. В общей сложности прошло 6 тыс. занятий, участие в которых приняли 100 тыс. школьников и студентов, сообщает пресс-служба регулятора.
На занятиях ученики изучили основы грамотного финансового поведения, познакомились с особенностями различных финансовых продуктов и услуг и научились противостоять мошенникам.
«Благодаря онлайн-урокам Банка России, проводимым уже девятый год, учащиеся даже из отдаленных населенных пунктов имеют равный доступ к финансовым знаниям, которые пригодятся им во взрослой жизни», – отметил Марат Шарифуллин, управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.
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