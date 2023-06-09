Банк России обучил 100 тыс. школьников и студентов Татарстана финансовой грамотности

Весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России охватила 100% школ и учреждений среднего профессионального образования Татарстана. В общей сложности прошло 6 тыс. занятий, участие в которых приняли 100 тыс. школьников и студентов, сообщает пресс-служба регулятора.

На занятиях ученики изучили основы грамотного финансового поведения, познакомились с особенностями различных финансовых продуктов и услуг и научились противостоять мошенникам.

«Благодаря онлайн-урокам Банка России, проводимым уже девятый год, учащиеся даже из отдаленных населенных пунктов имеют равный доступ к финансовым знаниям, которые пригодятся им во взрослой жизни», – отметил Марат Шарифуллин, управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.