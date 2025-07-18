Онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ разрабатывают в России

Рособрнадзор и Минпросвещения РФ готовят онлайн-тренажер, который поможет школьникам готовиться к ЕГЭ. Об этом рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, его слова приводит РИА Новости.

В сервисе, как сообщил Круглинский, будут размещены задания ЕГЭ, а система сможет определять, какие темы вызывают у ученика трудности. После выполнения заданий школьники будут получать материалы для работы над ошибками, чтобы избежать тех же проблем на самом экзамене.