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Общество 18 июля 2025 14:54

Онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ разрабатывают в России

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Рособрнадзор и Минпросвещения РФ готовят онлайн-тренажер, который поможет школьникам готовиться к ЕГЭ. Об этом рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, его слова приводит РИА Новости.

В сервисе, как сообщил Круглинский, будут размещены задания ЕГЭ, а система сможет определять, какие темы вызывают у ученика трудности. После выполнения заданий школьники будут получать материалы для работы над ошибками, чтобы избежать тех же проблем на самом экзамене.

#егэ #Рособрнадзор #минпросвещения рф
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